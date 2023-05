Bozó Cerqueiro tomba Corsa e morre aos 53

Acidente nesta terça-feira em Santo Antônio da Platina

Claudemir Pereira Pontes (foto) ,de 53 anos, perdeu o controle do VW/Corsa Hatch que dirigia numa reta em torno de 12h35m desta terça-feira, dia 23, entrou na canaleta da pista e tombou. Acidente aconteceu na PR-092 a três quilômetros do trevo sentido distrito de Monte Real, onde residia em Santo Antônio da Platina no trecho entre Barra do Jacaré