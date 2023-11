Velocross definirá campeões do País

Grande final da temporada acontece neste fim de semana

O Campeonato Brasileiro de Velocross 2023 terá sua grande final realizada neste fim de semana numa pista especialmente preparada na cidade de Alegrete (RS). As melhores equipes da temporada já confirmaram presença para a definição dos títulos, incluindo a Pro Tork Racing Team.

Entre os nomes que defendem a maior fabricante de motopeças da América Latina estão: Paulo Stedile – terceiro colocado na classificação da VX4 Especial, com uma diferença de 11 pontos para o líder; e Luan Gabriel – terceiro lugar na tabela da categoria 65cc, com 17 pontos a menos que o ponteiro. Ambos prometem enrolar o cabo.

A programação no Centro de Treinamento tem início no sábado, com os treinos às 8h30 e corridas às 15h. Já no domingo, é retomada com warm up às 8h30 e corridas a partir das 12h. O público tem acesso liberado, porém, para quem não puder comparecer, haverá transmissão ao vivo pelo canal no Youtube da FGM.

Serviço: Campeonato Brasileiro de Velocross

Etapa: Final

Quando: Neste fim de semana, dias 18 e 19

Onde: Alegrete (RS)

Entrada: Gratuita

Inscrição: eventos.sportbay.com.br

Transmissão: youtube.com/@fgm-federacaogauchademotoc3221

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Sportbay.