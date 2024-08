Pro Tork: Brasileiro de Velocross em Ciríaco

O Campeonato Brasileiro de Velocross 2024 terá sua terceira etapa realizada junto ao Gaúcho da modalidade, neste fim de semana, dias 31 de agosto e 1 de setembro, em Ciríaco, pequena cidade da região de Marau. As melhores equipes do país já confirmaram presença, entre elas a Pro Tork Racing Team, que promete enrolar o cabo em diversas categorias.

Seus destaques são: Jordan Martini – primeiro na 250cc Pró, segundo na VX1 e quarto na Força Livre Nacional; Gustavo Deufel – líder na Intermediária Força Livre Nacional; e Rodrigo Taborda – quarto na VX3 Especial. Os pilotos da maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes se mostram otimistas e esperam subir ao pódio.

Uma pista de aproximadamente mil metros foi especialmente preparada para o desafio no Parque Municipal de Rodeios. A programação inicia no sábado, às 8h, com os treinos, seguidos por provas, às 15h40. Já no domingo, mais corridas a partir das 11h20. A entrada é franca, mas para quem não puder prestigiar de perto, haverá transmissão ao vivo através do canal FGM no Youtube.

Serviço: Campeonato Brasileiro de Velocross

Etapa: Terceira

Quando: Neste fim de semana, dias 31 e 1

Onde: Ciríaco (RS)

Entrada: Franca

Transmissão: https://www.youtube.com/@fgm- federacaogauchademotoc3221

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Sportbay.