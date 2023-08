Cachorrão Pro Tork Show agita evento

Atração radical integra a programação do 21º Encontro de Motocicletas e Tricicletas

O Cachorrão Pro Tork Moto Show agita o 21º Encontro de Motocicletas e Tricicletas de Morada Nova de Minas (MG). O evento acontece neste fim de semana, na Praça Central Dr. Agenor Soares dos Santos, com acesso liberado ao público.

Sua apresentação consiste na demonstração de diversas manobras radicais com bicicletas, motocicletas de 135 a 750 cilindradas e karts. Algumas são repletas de efeitos especiais e ainda contam com a interação da plateia, o que torna tudo mais emocionante.

O espetáculo deve ser realizado às 19h de sábado, mas pode sofrer alteração pela organização. Vale a pensa prestigiar a programação no município do interior de Minas Gerais, que conta ainda com diversas bandas de rock.

Serviço:

O que: Cachorrão Pro Tork Moto Show

Quando: Sábado, dia 12 – 19h

Onde: Praça Central Dr. Agenor Soares dos Santos – Morada Nova de Minas (MG)

Entrada: Gratuita