Cachorrão Pro Tork Moto Show radicaliza

Piloto é uma das atrações da festa que celebra 35 anos da Rádio 97 FM



A Rádio 97 FM irá fazer 35 anos e, para celebrar com seus ouvintes, preparou uma grande festa neste domingo, dia 4 de fevereiro, no Parque dos Lagos, localizado na cidade de Frutal (MG). Entre as atrações confirmadas, está o piloto da casa Wesley Rodrigues de Oliveira, responsável pelo Cachorrão Pro Tork Moto Show.

Seu espetáculo consiste na demonstração de diversas manobras radicais com bicicletas, motocicletas de 135 a 750 cilindradas e karts. Algumas são repletas de efeitos especiais e ainda contam com a interação do público, o que torna tudo mais emocionante.

Quem curte adrenalina e for da região não pode perder a oportunidade de conferir de perto. A programação conta ainda com apresentações musicais, atividades de ciclismo e atletismo, medição de pressão arterial, corte de cabelo e muito mais. Detalhe, tudo gratuito. Aproveite!

Serviço:

O que: Cachorrão Pro Tork Motoshow

Quando: Domingo, dia 4

Onde: Parque dos Lagos – Frutal (MG)

Entrada: Gratuita