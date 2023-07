Cachorrão Pro Tork Moto Show retorna

Atração radical no aniversário de 63 anos do município do noroeste do estado

O Cachorrão Pro Tork Moto Show estará pela terceira vez na cidade de Tuneiras do Oeste, localizada na região noroeste do Paraná. Desta vez, para comemorar o aniversário de 63 anos do município. Ele entrará em ação neste sábado e domingo, dias 29 e 30, no Centro, com acesso liberado ao público.

Sua apresentação consiste na demonstração de diversas manobras radicais com bicicletas, motocicletas de 135 a 750 cilindradas e karts. Algumas são repletas de efeitos especiais e ainda contam com a interação da plateia, o que torna tudo mais emocionante.

Serviço:

O que: Cachorrão Pro Tork Motoshow

Quando: Neste fim de semana, dias 29 e 30

Onde: Centro – Tuneiras do Oeste (PR)

Entrada: Gratuita