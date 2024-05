Cachorrão Pro Tork MOTO SHOW SE apresenta sábado

Espetáculo de manobras radicais com motos é uma das atrações do Encontro de Motociclistas Motorock

O Encontro de Motociclistas Motorock chega a sua terceira edição neste sábado, dia 18 de maio. E para agitar a festa, está confirmado o espetáculo do Cachorrão Pro Tork Moto Show, a partir das 18h, com entrada franca, no Parque de Exposições Os Idealistas.

A apresentação consiste na demonstração de diversas manobras radicais com bicicletas, motocicletas de 135 a 750 cilindradas e karts. Algumas são repletas de efeitos especiais e ainda contam com a interação do público, o que torna tudo mais emocionante. Quem curte adrenalina não pode perder!

Serviço:

O que: Cachorrão Pro Tork Motoshow

Quando: Sábado, dia 83 – 16h

Onde: Parque de Exposições – Frutal (MG)

Entrada: Gratuita