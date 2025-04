Inscrições são gratuitas

Nesta dia 27 de outubro, domingo, na Praça de Skate, no Parque Alambari II ocorrerá a Skate Session 2024, em Cambará.

O evento terá início às 13 horas.

As categorias para competição são de Iniciante, Amador Master 35+, e as inscrições para participação serão gratuitas, no próprio local.

A apresentação será por Rogério Febem e locução Bruno Eloi.