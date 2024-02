Caminhão colide em dois veículos e cai de ponte (assista vídeos)

Casal se feriu após condutor perder os freios de Scania /P 310

O condutor de um Scania/P 310 BBX2 (placas de Pau D’Arco, interior do estado de Tocantins) que perdeu os freios no KM 33 da BR-153 às 10h14m deste sábado, dia 24, foi obrigado a fazer manobra arriscada para evitar colisão frontal e despencou de uma altura aproximada de 12 metros. Bateu em dois caminhões e no anteparo da ponte, que mede 134 metros de extensão e cobre o ribeirão Ubá, em Santo Antônio da Platina no trecho entre Jacarezinho.

O casal que ocupava o caminhão, Kaike José da Silva, 30 anos, e sua namorada, Dholliane Cassandra, 21, foram encaminhados ao Pronto Socorro e em seguida ao contíguo Hospital Nossa Senhora da Saúde.

Por telefone, o motorista conversou com a reportagem e, aliviado, declarou:” Nasci de novo, farei aniversário duas vezes por ano”, brincou.

Contou ter sofrido escoriações no rosto e panturrilha da perna direita e sua acompanhante fará cirurgia no baço, sem risco de morte. Kaike detalhou que levaria a carga de Santa Catarina para o Maranhão. O caminhão estava carregado com cebola branca tipo argentina em sacos vermelhos de 20 quilos.

Os outros dois motoristas não se feriram e os prejuízos foram de pequena monta.

Atenderam a ocorrência o Corpo de Bombeiros, SIATE(Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência), Unidade Operacional local da Polícia Rodoviária Federal e a empresa JJ Pronta Resposta.

Houve outras colisões recentes, inclusive com vítima fatal, na mesma ponte(veja links ao fim desta reportagem).

A ponte cobre o ribeirão do Ubá integra a bacia do rio Jacaré (ao contrário do que se supõe, Ubá não é rio e sim ribeirão e a estrutura é mesmo ponte e não viaduto, cuja função é transpor um obstáculo artificial, como por exemplo uma avenida).

Conhecida como Transbrasiliana, a BR-153 é uma das mais importantes rodovias brasileiras, cortando o país de Norte a Sul ligando a cidade de Marabá (PA) ao município de Aceguá (RS), totalizando 3.585 quilômetros de extensão. Ao longo de todo o seu percurso, passa pelos estados do Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, terminando na Fronteira Brasil–Uruguai.

No trecho do Norte Pioneiro da rodovia passam, em média, 15 mil veículos por dia, segundo o Denit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).

Imagens: Júlio César Martins Jr e Caio César Couto/Especial para o Npdiario.