Caminhão tomba mas condutor não se fere

Carga ficou derramada na pista em Figueira



A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Ibaiti, nesta terça-feira, 23, atendeu acidente com vítima na PR-160, em Figueira.

Um caminhão MAN/TGX, acoplado ao SR/RANDON, de Ventania, conduzidos por homem (65 anos) trafegava pela Rodovia sentido Curiúva a Figueira. No Km 148, tombou, acarretando em derramar a carga de serragem que transportava.

No local, realizada a sinalização, para fruição do trânsito de forma intermitente (pare e siga). O caminhão trator foi removido por guincho, já o semirreboque permaneceu no local, visto que apesar das tentativas o guincho não conseguiu removê-lo, permanecendo a equipe até este ato, por tratar-se de local em declive e de curva acentuada.

A sinalização da via em ambos lados foi mantida por cones.