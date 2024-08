A PRE atendeu o acidente

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária de Santo Antônio da Platina, no início da manhã desta sexta-feira, 09, atendeu acidente na PR-092.

Uma Chevrolet/S10, de Porto Alegre-RS, trafegava pela Rodovia, no sentido da BR-153 até Joaquim Távora. No Km 321 se envolveu em acidente, colidindo lateralmente com um caminhão Scania/R450 A6X2, de Pato Branco/PR.

Nenhum dos motoristas (25 e 57 anos) sofreram ferimentos.