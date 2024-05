Caminhão queimou completamente na PR-092 em Siqueira

Incêndio controlado pela Defesa Civil

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos, nesta quarta-feira, dia oito, atendeu ocorrência na PR-092.

Um Volvo/FH 540 6X4T, (placas de Fatima- TO, acoplado a outros 3 veículos, trafegava no sentido de Wenceslau Braz até Siqueira Campos, quando no Km 276 o condutor, 46 anos, percebeu que o motor do caminhão estava em chamas.

O ocorrido resultou na queima completa, sendo o incêndio controlado pela Defesa Civil da cidade.

O motorista não teve ferimentos.

Em teste, auferido que não estava embriagado.