Caminhão tomba em Ribeirão do PINHAL

PRE de Charles Naufal

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Charles Naufal atendeu acidente na PR-218, em Ribeirão do Pinhal.

Um Mercedes-Benz Axor (placas de São Paulo), trafegava pela Rodovia, conduzido por homem (56 anos), no sentido de Nova Fátima até Ribeirão do Pinhal. No Km 97, o motorista perdeu o controle do veículo e tombou sobre a pista.

Do acidente, houve derramamento de carga de sacos de farinha, o que interditou o fluxo.

O homem teve ferimentos leves, sendo encaminhado ao hospital de Ribeirão do Pinhal, e liberado posteriormente.