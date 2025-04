Caminhão tomba em Siqueira (veja vídeo)

No meio da tarde desta sexta-feira

Às 15h55m desta sexta-feira, dia 27, um caminhão tombou no KM 273 da PR-092, em Siqueira Campos.

Trafegava no sentido decrescente do lado direito no local com terceira faixa quando envolveu-se no acidente.

O condutor (59 anos) do Scania/R540 (acoplado placas de Maringá e Araquari/SC) não sofreu ferimentos.

Realizado teste de etilômetro tendo como resultado 0,00 mg/l.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos, a JJ Pronta Resposta e a JJ Sinistros atenderam a ocorrência.

