Caminhão trator capota e condutor morre na rodovia

Em Nova Fátima no trecho entre Ribeirão do Pinhal

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Cornélio Procópio atendeu ocorrência na noite desta segunda-feira, 17, na rodovia PR-218, município de Nova Fátima.

Os dados colhidos no local indicam que um Caminhão Trator/Iveco/Stralis, de Maringá, trafegava pela rodovia, no sentido de Nova Fátima à Ribeirão do Pinhal, e, ao atingir o Km 104, se envolveu em acidente.

O veículo saiu da pista e capotou à margem do sentido de seu tráfego. O motorista foi à óbito no local, e ainda não se sabe sobre sua identificação.