Campeonato de pesca a Corvina acontecerá em Siqueira Campos

Prainha é ponto turístico com extensa área de belezas naturais frequentadas por turistas do Paraná e SP

O diretor do Departamento de Esportes e Lazer do município de Siqueira Campos, Luciano dos Santos, que esteve reunido com a comissão organizadora e pescadores, anunciou nesta terça,17, que a realização do ALEMPOESC Campeonato de Pesca a Corvina, vai acontecer no dia 2 de abril nas águas da Chavantes da Prainha no Balneário da Alemoa.

A Comissão organizadora que já está sendo definida deverá ainda nos próximos dias anunciar a premiação, valor das inscrições, bem como as normas para a competição.

O prefeito Luiz Henrique Germano, afirmou que este ano o ALEMOPESC deverá ter um novo recorde de competidores, “a prefeitura investiu em toda a estrutura da Prainha visando oferecer mais conforto aos usuários, já registramos o maior público na passagem deste ano com quase 4 mil pessoas, acreditamos que esses números são reflexos na nova estrutura oferecida e no ALEMOPESC, não será diferente. Em 2022 foi o primeiro ano que o Departamento de Esportes e Lazer, organizou a competição e foi um sucesso, então já sabemos o caminho”, ressaltou.

A Prainha, no Balneário da Alemoa, local preferido por pescadores e turistas, está totalmente remodelada. Segundo o Coordenador da equipe Alemoa Adriano Souza, o local recebeu em 2022 revitalizações, a pedido do chefe do executivo, uma nova estrutura.

São novas churrasqueiras, mesas e bancos em concreto, área de camping revitalizada, novas duchas, caixa d’água com maior capacidade de armazenamento, banheiros readequados, seis pontos de Wifi gratuito, câmeras de monitoramentos espalhadas em locais estratégicos, novas e ampla iluminação, portal de entrada exclusiva para os pescadores, área de escape para manobra e estacionamento das embarcações, placas indicativas para dar celeridade na chegada das equipes e para dar mais vida a já arborizada Prainha, foram colocadas floreiras e plantas ornamentais.

“A nossa Prainha, uma das mais belas de toda a Chavantes, é um local maravilhoso e está pronta para receber os pescadores competidores, bem como os turistas e comunidade que se deslocam para cá para acompanhar esse evento”, destaca Adriano (Agência Criativa).