Siqueirenses vão competir em MG

Campeonato de Canoagem de Velocidade

Os atletas canoístas do Projeto Educaiaque do município de Siqueira Campos, (Balneário da Alemoa), participarão do Campeonato de Canoagem de Velocidade, que acontece na cidade de Lagoa Santa (MG), de 9 a 15 de setembro. A competição reunirá os melhores clubes do Brasil.

A delegação siqueirense deve levar 18 atletas que vão participar das várias etapas, tanto no masculino como no feminino. Além das provas individuais e duplas, que são o forte da equipe, que treinam nas águas da Chavantes no Balneário da Alemoa. Em Lagoa Santa os atletas vão estrear o novo Caiaque o K4, que será remado por 4 canoístas remam simultaneamente.

Lagoa Santa, cidade mineira que virou polo da canoagem brasileira, e casa do multi campeão brasileiro Isaquias Queiroz, vai receber mais uma vez os atletas da equipe do Projeto Educaique do município de Siqueira Campos. Lagoa Santa é considerada a casa do medalhista Olímpico Isaquias, e sede de treinamento das seleções masculina e feminina de canoagem.

O local escolhido em 2014, pelo então treinador da equipe masculina de canoagem de velocidade, Jesús Morlán, que procurava uma cidade tranquila para seus atletas, na oportunidade a equipe brasileira se prepara para as competições em São Paulo (Agência Criativa/David Batista).

Os atletas da Educaique, formada por remadores canoístas do Balneário da Alemoa e Siquera Campos, já estão bem ambientados com Lagoa Santa, pois já participaram de outras competições na cidade, de onde já trouxeram várias medalhas.

“O Projeto é mais uma das conquista da administração do prefeito Luiz Henrique Germano e vice Paulo Cesar Leite dos Santos, “Paulão”, que hoje orgulha toda a comunidade siqueirense”, destacou o Diretor de Esportes e Lazer Luciano dos Santos, um dos grandes incentivadores do projeto, que acompanha a equipe nas competições sempre que possível.

O atleta canoísta Davi Manoel Costa Câmara, que se encontra em Montes Claro, MG, deverá viajar neste final de semana para Lagoa Santa, onde vai compor a equipe que parte de Siqueira Campos.

A última competição oficial da equipe aconteceu em maio no Parque Náutico do Boqueirão, em Curitiba, que sediou a II Etapa da Copa Brasil de Canoagem de Velocidade e Paracanoagem. Na oportunidade os atletas siqueirenses foram destaques na competição, conquistando várias medalhas, e trouxeram ainda para Siqueira Campos, a 2ª melhor colocação no quadro geral por equipes do Brasil, e foi considerada a 3ª melhor equipe na Copa Brasil.