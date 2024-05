Capota carro em Siqueira Campos

Perdeu controle do GM/Classic após Civic bater na traseira

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos, neste sábado, 18, atendeu acidente na PR-272.

Um GM/Classic, placas de Siqueira Campos, conduzido por jovem de 29 anos, e com passageiro, 26 anos, estava trafegando pela Rodovia, no sentido de Tomazina até Siqueira Campos. No Km 40, um Honda/Civic, de Barra do Jacaré, dirigido por rapaz (25 ), colidiu conyta sua traseira.

O acidente resultou em danos nos dois veículos, o Classic capotou e seus ocupantes tiveram ferimentos, sendo encaminhados ao Pronto Socorro da Cidade.