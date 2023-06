Cardiologistas do NP em Congresso de SP

Considerado cientificamente o melhor do Brasil

O norte-pioneirense Jorge Garrido, ex-presidente da Sociedade Paranaense de Cardiologia e sua filha, Maria Helena, cardiologista e ecocardiografista em Paranavai, estiveram presentes neste final de semana no 43º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp), na avenida Paulista.

No evento, reuniram-se mais de 8.000 cardiologistas e foram apresentadas as últimas novidades mundiais da especialidade, bem como discutidos temas como os benefícios dos novos medicamentos na evolução da diabetes, como conduzir as doenças cardíacas nas mulheres, os novos esquemas de tratamento da insuficiência cardíaca, a anticoagulação na fibrilação atrial, as novas cifras recomendadas para o colesterol e triglicérides, além de muitos outros temas de grande importância na cardiologia.

Esse congresso é considerado cientificamente o melhor do Brasil, com realização no Transamerica Expo Center em São Paulo, do dia 8 a 10 de junho de 2023.