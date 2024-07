“CARGA ESPECIAL” congestiona a BR-153 na Região (ASSISTAM)

Lentidão causou transtorno e prejuízo para motoristas de 15 mil veículos

Equipes da EPR Litoral Pioneiro e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanharam o transporte de uma carga especial pela BR-153 na tarde desta terça-feira. O trajeto percorrido foi entre o km 00, em Jacarezinho, até o km 52, em Santo Antônio da Platina, e terminou somente em torno de 20h15m.

Transportava um vaso separador, ou seja, unidade de segregação de fases comuns a inúmeras etapas de diferentes processos. Particularmente, um dos principais pilares das etapas destinadas ao transporte do óleo extraído até as refinarias.

Não foram dados detalhes do uso do equipamento, apenas que é uma peça e o trajeto que foi feito.

O trecho teve lentidão no trânsito. A carga transportada tinha largura de 6,80m e provou congestionamento de mais de 12 quilômetros .

A concessionária não avisou antes, o que poderia evitar tanto transtorno porque usuários procurariam algum desvio. Uma irresponsabilidade num trecho onde passam 15 mil veículos por dia.

A Assessoria de Imprensa foi procurada e respondeu o seguinte:

Geralmente as operações são sensíveis. Chuva, neblina, ocorrência na estrada … tudo acaba influenciando. Então geralmente quem está envolvido nestas operações como a Polícias e Empresa transportadora acabam por confirmar a operação com horas antes. Se divulgar isso como certeiro, pode também criar uma expectativa e por vezes não se concretizar.

Contudo desde o início da operação os canais relataram sobre a carga e acabou sendo inevitável ter transito lento por onde ela passou”.