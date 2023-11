Carioca de 50 anos é preso em S. Antônio

Motivo foi débito de pensão alimentícia

Na manhã de terça-feira (21), agentes da Polícia Civil e da agência de inteligência da Polícia Militar deram cumprimento a mandado de prisão civil expedido pela Vara de Família de Nova Friburgo/RJ.

Foi expedido em desfavor de uma homem de 50 anos, em razão de débito de pensão no valor de R$ 29.026,58, e os policiais realizaram a prisão em via pública, no Bairro Junior Afonso.

O preso foi encaminhado à Cadeia Pública de Andirá e está à disposição do Poder Judiciário.