Carlópolis exemplo de AUMENTO DE MATA

Paraná conserva mais do que desmata

Entre 2019 e 2023, Carlópolis ganhou 1.163,64 hectares de Mata Atlântica, o equivalente a quase 1,2 mil campos de futebol. O novo mosaico verde representa um aumento de 37% da área preenchida pelo bioma, o melhor índice de crescimento de vegetação nativa entre municípios da região Sul do Brasil.

Assim, se a cidade de quase 17 mil habitantes, encostada na Represa de Chavantes, na divisa do Paraná com São Paulo, mantiver a média anual de regeneração ambiental, terá, ao final de 2025, mais mata preservada em seu território do que tinha em 1985, quando dados ambientais deste tipo começaram a ser catalogados e serviram de base para ações do Instituto Água e Terra (IAT), autarquia vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest).

Carlópolis, porém, não é um caso isolado. Desde 2019, três em cada quatro municípios do Estado (300 de um total de 399) apresentaram saldo positivo na preservação de mata nativa, segundo levantamento do pelo MapBiomas, uma iniciativa multi-institucional envolvendo universidades, ONGs e empresas de tecnologia. O desempenho coloca o Paraná entre as seis unidades federativas que conseguiram conservar mais do que desmatar no período – São Paulo, Alagoas, Sergipe, Espírito Santo e Rio de Janeiro completam o grupo.

Outros destaques são Ivatuba (31%), São João do Ivaí (30%), Doutor Camargo (22%), Floresta (20%), Flórida (18%), Ângulo (17%), Lidianópolis (17%), Jardim Alegre (17%), Maringá (16%) e Santo Inácio (16%).

“Por esses números, e por um conjunto de ações coordenadas pelo Governo do Estado, o Paraná é referência para o mundo em sustentabilidade. São indicadores excelentes, mas que não nos acomodam. Queremos e vamos avançar, buscar um Estado cada vez mais verde, saudável e sustentável”, destacou o secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca.

Para a agente profissional do Núcleo de Inteligência Geográfica e da Informação do IAT (NGI), Iasmin Portela, uma série de fatores impactaram na qualidade da conservação de mata nativa local nas quatro últimas décadas. Entre elas, destaca a técnica, está a eficácia da fiscalização. De 2021 para 2024, o número de Autos de Infração Ambiental (AIAs) ligados a crimes contra a flora nativa, por exemplo, aumentou em 65%, passando de 3.183 para 5.252. O valor total das multas também cresceu, indo de R$ 78.797.343 para R$ 134.067.876 no ano passado, um aumento de 70%.

“Há muito apoio da tecnologia na execução do trabalho. Hoje produzimos laudos técnicos detalhados, que servem de apoio para as ações fiscalizadoras do IAT, sempre com base em imagens de satélite”, explica.

“Nesses relatórios, apontamos a legalidade do desmatamento, o histórico de autos de infração ambiental no local, o domínio de imóvel, as características da vegetação original, a data e área da supressão, além da identificação de sobreposição com áreas especialmente protegidas. Tudo isso baliza o ato administrativo a ser indicado pelo fiscal”, complementa Iasmin.

QUEDA NO DESMATAMENTO – Paralelamente ao crescimento de áreas preservadas, o Paraná vem alcançando resultados expressivos no combate ao desmatamento ilegal. Tanto a Fundação SOS Mata Atlântica quanto o próprio MapBiomas identificaram uma redução de 64% na supressão em 2024.

Já nos quatro últimos anos, de 2021 a 2024, a queda foi ainda mais representativa: de 95,2%.de 6.939 hectares para 329 hectares, de acordo com material produzido pelo Instituto Água e Terra – a pesquisa foi coordenada pelo NGI com base nos alertas publicados pela Plataforma MapBiomas.

Entre as regionais do IAT que apresentaram as diminuições mais significativas no período estão justamente a de Francisco Beltrão, que passou de 706,01 hectares para 11,26 hectares (queda de 98%), seguida do Litoral (de 58,58 hectares para 1,88 hectare) e Pato Branco (de 571,79 hectares para 17,68 hectares), ambas com 96%.

CRIME – Quem pratica o desmatamento ilegal está sujeito a penalidades administrativas previstas na Lei Federal nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) e no Decreto Federal nº 6.514/08 (Condutas Infracionais ao Meio Ambiente). O responsável também pode responder a processo por crime ambiental.

O valor arrecadado com as infrações é repassado integralmente ao Fundo Estadual do Meio Ambiente. A reserva financeira tem como finalidade financiar planos, programas ou projetos que objetivem o controle, a preservação, a conservação e a recuperação do meio ambiente, conforme a Lei Estadual 12.945/2000.

COMO AJUDAR – A denúncia é a melhor forma de contribuir para minimizar cada vez mais os crimes contra a flora e a fauna silvestres. O principal canal do Batalhão Ambiental é o Disque-Denúncia 181, o qual possibilita que seja feita uma análise e verificação in loco de todas as informações recebidas do cidadão.

No IAT, a denúncia deve ser registrada junto ao serviço de Ouvidoria, disponível no Fale Conosco, ou nos escritórios regionais. É importante informar a localização e os acontecimentos de forma objetiva e precisa. Quanto mais detalhes sobre a ocorrência, melhor será a apuração dos fatos e mais rapidamente as equipes conseguem realizar o atendimento.

Confirma a lista com os municípios que tiveram aumento de área verde entre 2019 e 2023:

Carlópolis 37%

Ivatuba 31%

São João do Ivaí 30%

Doutor Camargo 22%

Floresta 20%

Flórida 18%

Ângulo 17%

Lidianópolis 17%

Jardim Alegre 17%

Maringá 16%

Santo Inácio 16%

Brasilândia do Sul 15%

Primeiro de Maio 15%

Itambé 14%

Nossa Senhora das Graças 13%

São Carlos do Ivaí 13%

Sertaneja 13%

Marialva 13%

Rancho Alegre 12%

Cafeara 12%

Pitangueiras 12%

Godoy Moreira 12%

Ivaiporã 12%

Assaí 11%

Itambaracá 11%

Cruzeiro do Oeste 11%

Alvorada do Sul 11%

Iguaraçu 11%

Alto Piquiri 11%

Rondon 11%

São Pedro do Ivaí 11%

Barbosa Ferraz 11%

Sarandi 11%

Rosário do Ivaí 11%

Mariluz 11%

Mirador 10%

Quarto Centenário 10%

Barracão 10%

São Sebastião da Amoreira 10%

Assis Chateaubriand 10%

Arapuã 10%

Perobal 10%

Grandes Rios 10%

Ourizona 10%

Moreira Sales 10%

Quinta do Sol 10%

Cruzmaltina 10%

Fênix 10%

Farol 10%

Nova Fátima 10%

Alto Paraná 10%

Cruzeiro do Sul 10%

Planaltina do Paraná 10%

Juranda 10%

Munhoz de Melo 10%

Tamboara 9%

Centenário do Sul 9%

Engenheiro Beltrão 9%

Kaloré 9%

Porecatu 9%

Paiçandu 9%

Paraíso do Norte 9%

Colorado 9%

Cambé 9%

Terra Rica 9%

Astorga 9%

Tapejara 9%

Lobato 9%

Nova Tebas 9%

Janiópolis 8%

Pérola 8%

Sulina 8%

Cidade Gaúcha 8%

Andirá 8%

Umuarama 8%

Lupionópolis 8%

Nova Olímpia 8%

Ibiporã 8%

Mandaguaçu 8%

Tomazina 8%

Pinhais 8%

Maria Helena 8%

Corumbataí do Sul 8%

Mandaguari 8%

Cafezal do Sul 8%

São Jorge do Ivaí 7%

Rancho Alegre D’Oeste 7%

Xambrê 7%

Nova América da Colina 7%

Nova Aliança do Ivaí 7%

Borrazópolis 7%

Ariranha do Ivaí 7%

Cambará 7%

Araruna 7%

Congonhinhas 7%

Tapira 7%

Floraí 7%

Conselheiro Mairinck 7%

Boa Esperança 7%

Rio Branco do Ivaí 7%

Nova Esperança 7%

Lunardelli 7%

Formosa do Oeste 7%

Santo Antônio do Sudoeste 7%

Jaguapitã 6%

Sabáudia 6%

Santa Mônica 6%

Guaraci 6%

Ubiratã 6%

Goioerê 6%

Faxinal 6%

Maripá 6%

Londrina 6%

Jardim Olinda 6%

Japira 6%

Amaporã 6%

Jaboti 6%

Pinhalão 6%

Iretama 6%

São Jorge d’Oeste 6%

Bom Sucesso 6%

Paranacity 6%

Atalaia 6%

Palotina 6%

Rolândia 6%

Capitão Leônidas Marques 6%

Sapopema 6%

Leópolis 5%

Santo Antônio do Paraíso 5%

Pinhal de São Bento 5%

Nova Santa Bárbara 5%

Prado Ferreira 5%

Saudade do Iguaçu 5%

São João 5%

Ibaiti 5%

Iporã 5%

Barra do Jacaré 5%

Santa Fé 5%

Sertanópolis 5%

Paranavaí 5%

Santa Inês 5%

Joaquim Távora 5%

Esperança Nova 5%

Laranjal 5%

Manfrinópolis 5%

São Jerônimo da Serra 5%

Ortigueira 5%

Arapongas 5%

Uraí 5%

Guaporema 5%

Santana do Itararé 5%

Ampére 5%

Ouro Verde do Oeste 5%

Jussara 5%

Peabiru 5%

Marmeleiro 4%

Lindoeste 4%

Siqueira Campos 4%

Salgado Filho 4%

Santa Cecília do Pavão 4%

São João do Caiuá 4%

Manoel Ribas 4%

Itapejara d’Oeste 4%

Toledo 4%

Japurá 4%

São José das Palmeiras 4%

Renascença 4%

Francisco Beltrão 4%

Jesuítas 4%

Indianópolis 4%

Guairaçá 4%

Cornélio Procópio 4%

Salto do Itararé 4%

Santo Antônio do Caiuá 4%

Presidente Castelo Branco 4%

Santa Izabel do Oeste 4%

Bom Jesus do Sul 4%

Miraselva 4%

Nova Aurora 4%

Mariópolis 4%

Verê 4%

Nova Prata do Iguaçu 3%

Ribeirão do Pinhal 3%

Realeza 3%

Francisco Alves 3%

Campo Mourão 3%

Paula Freitas 3%

Ribeirão Claro 3%

Jundiaí do Sul 3%

Quatiguá 3%

Jataizinho 3%

Mamborê 3%

Bandeirantes 3%

Florestópolis 3%

Pato Branco 3%

Nova Santa Rosa 3%

Santa Mariana 3%

Bela Vista do Paraíso 3%

Campina da Lagoa 3%

Coronel Vivida 3%

Boa Vista da Aparecida 3%

Cianorte 3%

Flor da Serra do Sul 3%

Ivaté 3%

Santa Lúcia 3%

Vera Cruz do Oeste 3%

Bom Sucesso do Sul 3%

Jandaia do Sul 3%

Anahy 3%

Ibema 3%

Roncador 3%

Luiziana 3%

Tuneiras do Oeste 2%

Marilândia do Sul 2%

São Tomé 2%

Vitorino 2%

Nova Cantu 2%

Santa Helena 2%

Wenceslau Braz 2%

Três Barras do Paraná 2%

Itaguajé 2%

Diamante D’Oeste 2%

Nova Esperança do Sudoeste 2%

Pranchita 2%

São Manoel do Paraná 2%

Araucária 2%

Foz do Jordão 2%

Guapirama 2%

Palmital 2%

Dois Vizinhos 2%

Marumbi 2%

Guaraniaçu 2%

Santa Maria do Oeste 2%

Boa Ventura de São Roque 2%

Apucarana 2%

Mauá da Serra 2%

Terra Boa 2%

Mato Rico 2%

Tupãssi 2%

Catanduvas 2%

Quatro Pontes 2%

Santa Terezinha de Itaipu 2%

Curitiba 2%

Pitanga 2%

Entre Rios do Oeste 1%

Rio Bom 1%

Arapoti 1%

Iracema do Oeste 1%

Enéas Marques 1%

Abatiá 1%

Novo Itacolomi 1%

Tamarana 1%

Santo Antônio da Platina 1%

Carambeí 1%

Cândido de Abreu 1%

Contenda 1%

Terra Roxa 1%

Douradina 1%

Guaíra 1%

Loanda 1%

Salto do Lontra 1%

Santa Amélia 1%

Missal 1%

Rio Branco do Sul 1%

Santa Tereza do Oeste 1%

Bela Vista da Caroba 1%

Chopinzinho 1%

Jacarezinho 1%

São José dos Pinhais 1%

Capanema 1%

Pato Bragado 1%

Boa Esperança do Iguaçu 1%

Ipiranga 1%

Quatro Barras 1%

Ramilândia 1%

Cascavel 1%

Morretes 1%

Entre 0,1% e 0,9%

Laranjeiras do Sul

Cambira

Nova Londrina

Candói

Braganey

Figueira

Altamira do Paraná

Balsa Nova

Total Geral

União da Vitória

Clevelândia

Cruz Machado

Matelândia

Porto Vitória

Doutor Ulysses

Paulo Frontin

Antonina

Honório Serpa

Mangueirinha

Foz do Iguaçu

Céu Azul

Serranópolis do Iguaçu

Marilena