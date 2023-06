Santo Antônio: Carreta oferece Conhecimento

Oferecimento de 36 vagas para curso em Mecânica Industrial

Como parte da programação do projeto Carretas do Conhecimento deste ano, o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR), oferece 36 vagas para o curso gratuito de qualificação profissional em Mecânica Industrial, em Santo Antônio da Platina. As inscrições já estão abertas e as aulas terão início no dia 04 de julho.

O secretário Mauro Moraes destaca que o curso faz parte de uma série de ações adotadas pela SETR para fomentar o emprego e renda no Paraná através da formação de mão de obra especializada. “É uma grande oportunidade para crescer profissionalmente ou ingressar no mercado de trabalho com formação reconhecida, pois os professores são altamente preparados para formar profissionais cobiçados por empregadores”, pontua.

O curso tem duração de 96 horas e contará com duas turmas, divididas entre os períodos da tarde, com o curso de Fundamentos e Aplicações Práticas, e da noite, com aulas sobre Instalações e Manutenções de Bombas Centrífugas.

As inscrições devem ser feitas na Agência do Trabalhador do município, localizada na Avenida Oliveira Motta, número 1110.

O projeto Carretas do Conhecimento é uma parceria do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, com o Grupo Volkswagen e o SENAI-PR.