Em Nova América da Colina



A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Cornélio Procópio, na PR-525, atendeu acidente em Nova América da Colina.

Um Fiat, de Nova América da Colina, conduzido por homem (39 anos), trafegava pela Rodovia, no sentido do entroncamento da PR-526 ao entroncamento da BR-369. No Km 9, chocou-se contra um barranco. O motorista teve ferimentos, sendo encaminhado pelo SIATE à Santa Casa de Cornélio Procópio.