Motorista de 35 anos foi hospitalizado

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Cornélio Procópio atendeu a acidente com vítima na Rodovia PR-435 na segunda-feira, 31, em Congonhinhas.

Um Fiat/Argo, de Taquarituba, conduzido por homem, 35 anos, trafegava pela via, quando no KM 25 perdeu o controle do carro e chocou-se com barranco.

O motorista teve ferimentos e foi encaminhado ao Hospital de Ibaiti.