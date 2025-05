Em Santa Cecília do Pavão colisão mata JOVEM de 26 ANOS

Na madrugada deste domingo

Em torno de 3h30m deste domingo, dia 11, aconteceu colisão frontal no KM 319 da PR-090, em Santa Cecília do Pavão.

O condutor do carro (20 anos) não teve ferimentos, enquanto que o da scooter Honda/PCX150 (placa de Londrina) J. L. C. dos S. ( 26 anos) perdeu a vida, sendo o corpo encaminhada ao I. M. L. (Instituto Médico Legal) londrinense.

Conforme dados colhidos no local, trafegava um VW/Gol (placas de (placas de Colorado/PR) no trecho de Santa Cecília do Pavão à Nova Santa Bárbara que bateu de frente com uma Honda/PCX, que transitava no sentido contrário. Em seguida, cruzou a via e chocou-se contra um barranco à margem direita parando no acostamento.

O tempo estava bom numa pista simples, reta e em declive.

A principal diferença entre scooters e motos/motonetas reside na posição de condução: nas scooters, o piloto está sentado com os pés à frente, enquanto nos outros modelos a posição é mais “montada”.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Cornélio Procópio atendeu a ocorrência.