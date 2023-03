A Casa de Apoio Francisco Pró-Vida necessita de ajuda

Genitoras de recém-nascidos são atendidas

A Casa de Apoio Francisco Pró-Vida (fotos) foi fundada no dia primeiro de julho de 2018 com objetivo de atender as mães mais pobres que estão com seus bebês na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) neonatal do Hospital Regional do Norte Pioneiro.

Perto da unidade de saúde, oferece quartos com hospedagem, café da manhã, almoço, café da tarde e jantar e lavanderia. Tudo absolutamente gratuito.

De acordo com o presidente da entidade, diácono João Batista, estão passando muitas dificuldades e precisam de mais ajuda para manter essa obra social.

Quaisquer doações, como alimentos e materiais de limpeza e higiene, ou dinheiro, serão bem vindos.