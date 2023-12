CASAL encarcerado pela PM em Cambará

Em ponto com diversas denúncias anteriores

A Polícia Militar de Cambará, nesta quarta-feira, 13, apreendeu drogas e prendeu duas pessoas.

Em ações de combate ao narcotráfico, deram atendimento a denúncia de que um indivíduo estaria realizando comércio de entorpecentes em um local alvo de diversas denúncias anteriores.

Foram até o endereço das denúncias e viram o suspeito na frente da casa. No momento em que foi dada a voz de abordagem, saiu em fuga e entrou no quintal, desobedecendo a ordem, e ainda utilizou uma escada para pular o muro dos fundos no intuito de se evadir, momento em que dispensou uma bolsa que estava em sua posse.

A tentativa de fuga foi frustrada e ele foi capturado e trazido novamente à residência, onde foi possível localizar grande quantidade de cocaína embaladas para a comercialização. Na bolsa, três porções grandes do entorpecente.

Ainda em busca, mais drogas e peças utilizadas para a prática de traficância, também uma mulher estava lá. Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

Apreensões:

174 pinos de cocaína;

3 porções de cocaína totalizando 275 gramas;

1 porção de maconha;

2 celulares;

R$ 390,00;

1 balança de precisão;

1 prato e lâmina de barbear, utilizados para fracionar os entorpecentes.