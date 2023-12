Casal sequestrado e roubado por BANDO

Levada carga de cigarros da Souza Cruz; vítimas liberadas depois

A Polícia Militar de Ibaiti, na BR-153, localizou veículo com suspeita de sequestro na sexta-feira, 15.

Os PMs receberam denúncia anônima informando que duas pessoas tinham sido amarradas e colocadas no interior de uma Van, de cor branca, tratando-se de um possível sequestro.

De imediato iniciaram as diligências a fim de localizar as possíveis vítimas, e viram através de um circuito de câmeras um veículo com as mesmas características informadas na denúncia, porém já não se encontrava mais no local da filmagem. Logo em seguida, encontraram um veículo semelhante abandonado na Rodovia BR-153, sendo identificado como de propriedade da empresa Souza Cruz, que comercializa cigarros.

As equipes levantaram informações a respeito do condutor do veículo e foram até sua residência, porém ninguém estava no local. Na sequência, conseguiram realizar contato com o condutor. Ele informou aos policiais que havia sido vítima de roubo por quatro indivíduos armados, que realizaram a troca de veículo levando toda a carga e que ele e sua esposa foram levados até o município de Campo Largo, onde foram liberados pelos criminosos.

O veículo localizado foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e as investigações sobre o caso ficam a cargo também da corporação.