Casamento de Nicoly e Wendell movimenta Sociedade da Região

Enlace comoveu e alegrou familiares e amigos

Nicoly Fagundes e Wendell Henrique de Souza se uniram em alto estilo no fim de semana em Santo Antônio da Platina.

Pais da noiva Roberto Fagundes e Cláudia Veríssimo e o irmão Nicolas participaram, assim como parentes e amigos, todos muito felizes.

A elegante e emocionante Cerimônia aconteceu na Igreja da Matriz da Paróquia Santo Antônio de Pádua, no centro da cidade.

As animadas Recepção e Festa foram no Espaço Pedrão localizado no recinto da Efapi com Luizinho Buffet.

A família é proprietária de três lojas: Matriz Casa da Ração,na rua Antônio de Castro Vilas Boas, 713 ;Vila Ribeiro Loja 2: Pet Rações na rua Benedito Lúcio Machado n340, Centro e Loja 3: Casa da Ração Rua Rui Barbosa, 271, também no Centro.

Parabéns e felicidades.

Imagens: Marlon Lhamas