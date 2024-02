Condutor sofreu ferimentos médios

Nesta segunda-feira, 26, a Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos, na PR-092, atendeu acidente.

Uma motocicleta Honda/CBX 250 Twister, de Santo Antônio da Platina, conduzida por homem, trafegava pela Rodovia no sentido do entroncamento da BR-153 à Barra do Jacaré. Ao atingir o Km 336, atropelou um cavalo, que morreu.

O acidente resultou em danos à moto e ferimentos médios no condutor, hospitalizado.