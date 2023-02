No início da tarde no trecho entre Quatiguá

Nesta segunda-feira (20) a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária de Siqueira Campos atendeu acidente sem vítimas em torno de meio-dia na PR-092.

Um Chevrolet/Celta, com placas de Fazenda Rio Grande, trafegava pela rodovia no sentido de Quatiguá a Siqueira Campos quando ao atingir o Km 284 se envolveu em acidente, com saída de pista, ficando fora do lado direito.

Não houve feridos e o condutor, de 44 anos, não estava alcoolizado.