Cemitérios prontos para Finados em SAP

Estarão abertos das sete às 17 horas com total segurança

Diego Lemes da Silva responsável pelos cemitérios São João Batista (32.616 túmulos) e Parque das Oliveiras (4.o10) em Santo Antônio da Platina, garantiu estar tudo preparado para receber os visitantes na quinta-feira, Dia de Finados.

O prazo para limpeza com mangueiras termina nesta sexta-feira, dia 27. Até a semana que vem, para cuidar das sepulturas somente com baldes e panos, sem uso de mangueira, conforme orienta Camila Zoraide (foto abaixo).

Também recomendou não levar vasos nem flores envoltos em plásticos úmidos por conta do perigo em especial da dengue.Os cemitérios estarão abertos das sete às 17 horas no Dia de Finados, com total segurança.

Durante a semana, centenas de familiares dos mortos estiveram nos locais.

Cerca de 40 ambulantes venderão produtos como velas e itens religiosos, além de doces e água mineral, por exemplo. Não será cobrada taxa para a comercialização.

As fiscalizações nos cemitérios poderão ocorrer pelos conselhos tutelares e prefeituras na região. O objetivo principal é conversar com as famílias e ambulantes locais, informando e reiterando sobre a proibição de utilizar mão de obra infantil nos cemitérios ou em atividades peculiares ao Dia de Finados.

O trabalho em cemitérios, proibido para menores de 18 anos, figura no rol das piores formas de trabalho infantil, a chamada Lista TIP, estabelecido na Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). A convenção é regulamentada, em território nacional, pelo Decreto 5.598/2005 e requer ação imediata para eliminação da exploração de todas essas piores formas.

A atividade infantil em cemitérios expõe as crianças e os adolescentes a esforços físicos intensos, calor, riscos de contágio por bactérias, fungos, ratos e outros animais.