Centenário vira PROJETO com ENTREVISTAS

CAP 100: “Do Bairro à América” traz a história do time, dividida em dez décadas, em áudio e vídeo

Uma paixão que começou aos cinco anos de idade, ganhou forma ao longo do tempo e levou a estudante Kelly Finger a produzir um material especial sobre o centenário do Club Athletico Paranaense. O site CAP 100: Do Bairro à América, que faz parte de um trabalho de conclusão de curso (TCC) de Jornalismo da Universidade Positivo (UP), fica disponível a partir desta semana em que o clube festeja o centenário.

O site é resultado de um levantamento dos dados históricos e de entrevistas com personagens relevantes na trajetória do time. O material reúne depoimentos de Alfredo Gottardi Júnior, filho do goleiro Caju, Claro Américo Guimarães, neto de Joaquim Américo – ex-presidente do Internacional, um dos times que deram origem ao Athletico -, Lenita e Flávia Sicupira, respectivamente viúva e filha do ídolo do time, o jogador Pablo, os ex-jogadores Cocito e Diego Costa e o torcedor Garga, que pegou a luva do goleiro na final da Libertadores de 2005.

Também deram entrevistas o historiador Paulo Osni, o ex-governador Orlando Pessuti, o jornalista Sandro Moser, os torcedores Renato Cajueiro e Matheus Fugie, o diretor da Rede Furacão, Sérgio Tavares e outros nomes relevantes para a história do time.

O site é composto por uma linha do tempo, dez vídeos e dez episódios de podcast, um para cada década do clube. São mais de 120 minutos de material em áudio, vídeo e imagem, que inclui fotos e capas de jornal de datas importantes.

Gaúcha de Itaqui (RS), com a família repleta de gremistas e colorados, Kelly precisou argumentar muito para conseguir torcer para o rubro-negro. Ela morou durante a infância em Curitiba, quando o interesse surgiu, e retornou à cidade na adolescência, para cursar Jornalismo na Universidade Positivo. Àquela altura, já tinha certeza de que queria produzir conteúdo sobre o Athletico. O trabalho foi feito em parceria com a colega Carol Portes, que não tinha nenhum contato com o esporte ou o time, mas foi convencida a participar da iniciativa.

Um dos objetivos do trabalho, além de servir de base para torcedores do time, foi subsidiar a imprensa com material sobre o clube para o centenário. Assim, as entrevistas em áudio e vídeo e as demais informações apuradas estão disponíveis para a reprodução por veículos jornalísticos, com os devidos créditos para o projeto CAP100. Kelly é também influenciadora digital, com 42 mil seguidores no TikTok, com conteúdos sobre o Athletico (https://www.tiktok.com/@llycwb).