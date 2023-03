Matrícula no TG de Santo A. da Platina

Cinquenta novos atiradores na cidade

Nesta segunda-feira, dia seis, o Tiro de Guerra 05-004 de Santo Antônio da Platina realizou a matrícula de 50 novos atiradores.

A formatura, comandada pelo sargento Félix Martins, contou com a presença de autoridades do Poder Executivo e do Legislativo, familiares e amigos dos Atiradores recém-matriculados.

A passagem da Laça com o Galhardete do TG simbolizou o legado histórico transmitido de geração em geração por aqueles que serviram à Escola de Civismo e Cidadania.

Fotos: Chitão 7K Formaturas & Eventos.