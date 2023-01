Chico Aramon assume como prefeito de SAP

Por duas semanas durante férias do titular

O vice-prefeito Francisco Monteiro, o Chico da Aramon, estará à frente da prefeitura de Santo Antônio da Platina interinamente pelas próximas duas semanas.

Ele substituirá o prefeito José da Silva Coelho Neto, o professor Zezão, que entrará de férias neste período.

A transmissão do cargo ocorreu na manhã desta segunda-feira, 23, na sala do gabinete do Prefeito, na sede do executivo, no centro da cidade.

“Neste período ficarei ainda mais próximo da administração e conduzirei com toda seriedade e responsabilidade a função de prefeito, assim como meu amigo Zezão”, destacou Chico.