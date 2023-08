Círculo de Oração/ Assembleia de Deus festeja os 40 anos

Programação entre sexta-feira até domingo

O Círculo de Oração Assembleia de Deus de Santo Antônio da Platina, COADSAP, está completando 40 anos.

Em tanto tempo de história, o grupo teve diversos membros. Já foram dirigentes as irmãs Carmelita, Mariana, Sebastiana , Luiza, Ezilma, Tereza, Maria, Leila, Juranice, Lenir, Otacília, Cleuza, Cleide, Nelci, Gisele, Silvana , Nilza, Rute , Rosângela e as atuais Vanda Pacheco e Miriam Calixto, e regentes Marilza, Juraci, Clemilda, Vilma, Carmen, Marta, Silvana Veiga, Silvana, Elza, Elielda, Rosimeire, Daniele, Lucilene, Edna, Raquel, Tamara, Vanda, Néia e as atuais Cristiane Pacheco e Dirceia Carloto.

O pastoreado foi exercido pelos pastores João Maria, José Gomes, Arlindo, Zezé Pacheco, Storbem, Arnaldo Corrêa, Vicente, Maurício Ribas, Ailton Bueno, Jeferson, Jorge Correria, Jaime Moraes, Amarildo Izaías, eo atual Áurio Calixto.

Em virtude do aniversário, está sendo realizado Congresso neste final de semana, de 04 a 06 de agosto, às 19 horas, na Igreja Assembleia de Deus, Rua Dario Vilela Bitencourt, n.º 445.

Evento conta com presenças dos Pastores Divino, Claudinei (05/08), Ismael Ferreira (06/08) e Cantora Jane (05/08).