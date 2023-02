Civil apreende fertilizantes adulterados

Total chegou a 248 toneladas do produto

Após deflagração da operação “Joio”, pela delegacia de Polícia Civil de Joaquim Távora, 248 toneladas de fertilizantes adulterados já foram apreendidos incluindo o caso desta segunda-feira, dia 13.

A operação foi desencadeada após denúncias de uma carga adulterada. Segundo o Dr. Jean Paulo, a iniciativa visa identificar e apurar o modus operandis de organizações criminosas que estariam adulterando fertilizantes, lesando diversos produtores na região.

Inicialmente foram apreendidas aproximadamente 100 toneladas do produto adulterado em Joaquim Távora, logo após mais 64 toneladas na cidade de Congoinhas, pela Doutora Keyane Harshe, havendo relação com os mesmos fatos.

Na segunda-feira, numa ação coordenada entre as Polícia Civil e Militar, e Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) apreendidas mais 85 toneladas e duas carretas Bi-trem, na cidade de Wenceslau Braz.

De acordo com o delegado de Wenceslau Braz, Huarlei Augusto de Oliveira Chaves, o proprietário da carga ainda tentou corromper os PMs, oferecendo “acerto”, e foi imediatamente preso. A situação também foi acompanhada pelo delegado tavorense. Retidos diversos documentos e notas que auxiliarão no andamento dos fatos.

