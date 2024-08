Preso um homem por estupro de vulnerável

Preventivamente em Cornélio Procópio

A Polícia Civil prendeu preventivamente um homem, de 61 anos, pela prática do crime de estupro de vulnerável. A captura aconteceu nesta sexta-feira (2), em Cornélio Procópio.

De acordo com a delegada da PCPR Thais Orlandini, as diligências tiveram início após a vítima relatar na escola a prática do crime.

“A PCPR empreendeu diligências e tomou conhecimento que o suspeito procurou a vítima após o início das investigações, com o intuito de confrontá-la acerca da denúncia. Diante disso foi representado pela prisão preventiva do indivíduo”, explica.

AÇÃO DISTINTA – A Polícia Judiciária também prendeu na quinta-feira (1), um homem, de 33 anos, por lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico e familiar. O mandado foi expedido pela Vara da Criminal de Cornélio Procópio pela regressão de regime de execução de pena, tendo como condenações diversos crimes

Os dois indivíduos foram encaminhados ao sistema penitenciário.

DENÚNCIAS – Aquele que tomar conhecimento da prática de algum crime contra criança ou adolescente deve denunciar.

A PC solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em casos de violência contra crianças e adolescentes. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo naquele momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.