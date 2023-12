Colégio Magnus abre inscrições à concurso de Bolsas para 2024

Oportunidade de Estudo: Alcance Seu Potencial com Descontos Exclusivos na Melhor Instituição de Ensino

Confira abaixo recado do Colégio Magnus Educação:

Em busca de promover a excelência acadêmica e proporcionar oportunidades únicas para os estudantes da região, o Colégio Magnus Educação, localizado em Jacarezinho, anuncia a abertura das inscrições para o Concurso de Bolsas #2024.

Oportunidade de Estudo Excepcional:

O Concurso de Bolsas #2024 é uma iniciativa que visa reconhecer e recompensar o talento acadêmico, oferecendo descontos proporcionais ao desempenho dos participantes. Este ano, a competição é destinada exclusivamente aos estudantes da 3ª Série do Ensino Médio, que terão a chance de conquistar descontos significativos em suas mensalidades.

Prova Desafiadora:

A avaliação ocorrerá no dia 15 de dezembro, das 08h às 12h, nas instalações do Colégio Magnus Educação, situado na Avenida Brasil, 1096. A prova será composta por três partes: Português, Matemática e uma Redação, abrangendo diversos aspectos do conhecimento e promovendo uma avaliação abrangente das habilidades dos candidatos.

Como Participar:

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do link disponível na bio do perfil oficial do Colégio Magnus Educação no Instagram (@magnuseducacao). Não perca a oportunidade de fazer parte de uma instituição comprometida com a educação de qualidade.

Excelência Acadêmica e Desenvolvimento Pessoal:

O Colégio Magnus Educação é reconhecido por oferecer um ambiente de aprendizado estimulante, professores qualificados e uma variedade de atividades extracurriculares. Além dos descontos oferecidos pelo Concurso de Bolsas, os estudantes têm a chance de vivenciar uma educação de excelência que visa não apenas ao desenvolvimento acadêmico, mas também ao crescimento pessoal e profissional.

Inscrições Abertas:

As inscrições estão abertas a partir do dia 06 e se estendem até o dia 10 de dezembro. Não perca essa oportunidade única de investir no seu futuro acadêmico.

Junte-se a nós no Concurso de Bolsas #2024 e trilhe o caminho para o sucesso acadêmico!

Para mais informações, acesse https://forms.gle/Guri54mX4SBdepW48 ou entre em contato pelo telefone (43) 99155-3033