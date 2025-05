Colégio Tiradentes: 68 anos de excelência na EDUCAÇÃO (assistam)

E formação cidadã na Cidade Joia

O Colégio Estadual Tiradentes, há 68 anos, tem desempenhado um papel fundamental na formação acadêmica e cidadã da comunidade platinense. A escola oferece o Ensino Fundamental em regime integral, com carga horária semanal de 45 horas, e o Ensino Médio regular no período da manhã. Este ano, a instituição celebrou a implementação do curso profissionalizante em Agronegócio, que já apresenta resultados positivos.

Atualmente, o estabelecimento de ensino atende 479 alunos distribuídos entre as modalidades ofertadas e programas de contraturno AETE, com atividades em Fanfarra e Vôlei. A Fancet (Fanfarra do Colégio Estadual Tiradentes) é um projeto de destaque que já ultrapassou fronteiras, conquistando o primeiro lugar em campeonatos estaduais e na Copa América, onde competiu com sete países sul-americanos.

Os resultados acadêmicos também são motivo de orgulho: o colégio registrou o maior avanço no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) no Núcleo Regional de Educação (NRE) de Jacarezinho, passando de 4,9 para 6,2 no Ensino Fundamental e de 4,0 para 4,9 no Ensino Médio.

O Colégio Estadual Tiradentes segue comprometido com o fortalecimento da frequência e a melhoria contínua da aprendizagem, objetivos essenciais para o desenvolvimento da comunidade escolar.

Interessados na matrícula entrar em contato com telefones (43) 99122-9158 ou (43) 43 99961-5690.