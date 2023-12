Coleta de lixo urbano continua normal em S. Antônio da Platina

Garantia dada pelo responsável da terceirizada

Ediogenes Ribeiro (foto), responsável da PRV Ambiental, que faz a coleta de resíduos residenciais e industriais na zona urbana de Santo Antônio da Platina, informou nesta terça-feira, dia 26, que o serviço continua normalmente neste fim de ano, inclusive nos mesmos horários de sempre.

Ao contrário de boatos que circulam sem sentido em redes sociais e aplicativos, ele disse que a razão são as coincidências, tanto no Natal quanto no revéillon de 2023.

No dia 24 (domingo) não houve por ser descanso semanal normal e nesta segunda por ser a data do Natal (25 de dezembro), Assim, domingo que vem e segunda-feira, dia primeiro, não haverá a coleta.

Nos outros todos os dias, o caminhões de lixo passarão nos horários que costumam recolher, sem alteração.