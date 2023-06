Colisão entre Uno e Fiesta neste sábado

Em Santo Antônio no trecho entre Ribeirão do Pinhal

Abalroamento transversal ocorreu cerca de 10h20m deste sábado, dia 17, no KM 62 da PR-439 em Santo Antônio da Platina no trecho entre Ribeirão do Pinhal.

Um Fiat/Uno (placas de SAP ) com condutor e proprietário de 80 anos, e um Ford/Fiesta (placas de Ribeirão Claro), motorista de 55 anos, não sofreram ferimentos, mas a passageira (76) do segundo carro foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora da Saúde.

Realizados testes de etilômetros e ambos resultaram negativos.

A Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) de Ibaiti atendeu a ocorrência.