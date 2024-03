COLISÃO no CENTRO brazense fere mulher

Corsa e motocicleta bateram na Rua Abílio Dabul

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (dia seis) envolvendo um automóvel e uma motocicleta deixou uma mulher ferida. A ocorrência foi registrada no município de Wenceslau Braz. A situação foi registrada por volta das 7h50m na Rua Abílio Dabul.

Conforme as imagens registradas por uma câmera de vigilância, o motorista de um GM Corsa que seguia no sentido bairro para o Centro parou o veículo para realizar uma conversão a esquerda, porém acabou cruzando em frente a moto que acabou atingindo a lateral do automóvel.

Na moto estavam duas mulheres, sendo a condutora, que trabalha como mototaxista, e a garupa. Logo após o impacto, a passageira se levantou e foi para calçada, sem ferimentos. Já a colega ficou caída ao chão.

Ela teve ferimentos leves sendo socorrida pela equipe da secretaria municipal de Saúde de Wenceslau Braz e encaminhada ao hospital de Caridade São Sebastião para avaliação médica. Ela teve alta no mesmo dia.

O motorista do carro não se feriu.

Reportagem: Folha Extra