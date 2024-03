Começa Semana das Engenharias em SAP

Entre os dias 26, 27 e 28 de março no Sesi/Senai



Em nome do Presidente da Associação Platinense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o Engenheiro de Segurança do Trabalho Fernando Ribeiro dos Santos (foto) e o CREA convidam para a Semana das Engenharias, que acontece nesta semana.

Começa nesta terça-feira, 26, e se estende em 27 e 28 de março no Sesi/Senai de Santo Antônio da Platina. O endereço é Rua José Viêira Gusmão, n.º 850, às margens do KM 40 da BR 153.

Palestras inspiradoras, workshops práticos e networking com profissionais do setor. Não perca esta oportunidade de aprender e se conectar com a comunidade de engenharia.

Para mais informações, entre em contato através do WhatsApp (43) 99168-5764.

Abaixo, confira a programação: