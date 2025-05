Começam 71º JEPS da fase REGIONAL

Categorias de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos

Os JEPS iniciaram nesta sexta-feira (02), com a realização da primeira fase regional. A competição promovida pelo Governo até 7 de maio, simultaneamente em 15 municípios, incluindo atletas, representando 697 escolas de 177 municípios, nas categorias de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos. Serão disputadas as modalidades de atletismo, basquetebol, futsal, handebol, tênis de mesa, voleibol e xadrez.

Coordenadora do esporte escolar da Secretaria de Estado do Esporte (SEES), Márcia Tomadon destaca a consolidação dos Jogos Escolares como um dos maiores eventos esportivos estudantis do Brasil. “São 71 anos de jogos, sempre sempre aumentando a participação, o que demonstra a confiança dos professores, alunos e direções das escolas nos Jogos Escolares do Paraná”, afirmou, parabenizando o governador Carlos Massa Ratinho Júnior e o secretário do Esporte (SEES), Hélio Renato Wirbiski, pelo apoio dado à realização.

A noite de sexta-feira, 02, foi mágica para o município de Bandeirantes. Após 13 anos, a cidade novamente foi sede de uma competição regional promovida pelo Governo do Estado. A abertura da 71ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS) contou com a presença de atletas e familiares das equipes participantes de todas as cidades no Ginásio de Esportes 14 de novembro, o Chinelão.

Durante a abertura os atletas puderam acompanhar vídeos de atletas que já participaram de jogos escolares e que são paranaenses e até mesmo da região. Como o caso dos jogadores de futebol Alex (que é apresentador num programa de esportes) e Fábio (que defende o Fluminense e começou a carreira em Bandeirantes), entre outros.

A expectativa é de mais de 1.800 participantes entre atletas, professores, dirigentes, árbitros e equipe organizadora. Nesta fase serão 19 municípios (Assaí, Bandeirantes, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Itambaracá, Jataizinho, Leópolis, Nova América da Colina, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Rancho Alegre, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa Mariana, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira, Sertaneja e Uraí) que irão enviar seus representantes para a disputa de competições de futsal, voleibol, handebol, basquetebol, atletismo, xadrez e tênis de mesa entre 12 e 17 anos.

As equipes vencedoras disputarão a fase macrorregional na cidade de Cornélio Procópio em junho com os vencedores dos Núcleos de Educação de Cornélio Procópio, Ibaiti e Wenceslau Braz.

Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEED) e da Secretaria de Estado do Esporte (SEES), em parceria com os Núcleos Regionais de Educação (NREs), Escritórios Regionais do Esporte (EREs), prefeituras municipais e a Federação Paranaense do Desporto Escolar.