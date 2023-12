Condutor bate Fusca em árvore e MORRE

Nasceu em Guapirama e sepultado em Jundiaí do Sul

O corpo de Amauri Barbosa (foto) foi sepultado nesta sexta-feira, dia 22, em Jundiaí do Sul, onde residia. Ele faleceu no KM 85 da PR-218, em Ribeirão do Pinhal.

A morte aconteceu em torno de 18h40m da quarta-feira, 20. quando perdeu o controle do seu VW Fusca (placas de Pinhal) numa pista simples e reta e colidiu contra uma árvore.

Óbito no local.

Foi encaminhado para a UETC (Unidade de Execução Técnico-científica), antigo IML de Jacarezinho. e depois entregue para a esposa.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência,.