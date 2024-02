É CONFIRMADA a revitalização de avenidas (assista)

Obra deve ser concluída ainda em 2024

Exclusivo: A pedido do Prefeito Professor Zezão, o secretário municipal de Planejamento, Alexandre Levatti, esteve na tarde desta quarta-feira, dia sete, com o Secretário de Infraestrutura e Logística,e deputado federal licenciado Sandro Alex, em Curitiba.

Na ocasião, trataram sobre atualizações das obras que serão realizadas nas Avenidas José Palma Rennó e Oliveira Motta, numa extensão de 3,5 KM no centro Platinense.

“Fico feliz em podermos contar com Levatti e Zezão no comando de tantas obras importantes em Santo Antônio da Platina; só nas obras da avenida a parceria entre o governador Carlos Massa Ratinho Jr e a prefeitura é de quase dez milhões de reais, gestão honesta, competente e com planejamento fazem a diferença positiva”, afirmou o secretário.

A revitalização deverá ser iniciada nas próximas semanas e concluída ainda em 2024.

O governador assinou no dia 17 de agosto a autorização para licitação da revitalização e infraestrutura das avenidas durante a Efapí na Assembleia Legislativa Itinerante, em Santo Antônio da Platina. Antes, Sandro Alex já tinha anunciado a aguardada obra, em frente da prefeitura, também com a presença de Ratinho.

No anúncio na 51ª Exposição Feira Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro foi explicado que o convênio total é de R$ 9,8 milhões, sendo R$ 7,5 milhões da Secretaria de Infraestrutura e Logística, e R$ 2,361 milhões de contrapartida municipal.

Devem ser executadas obras de drenagem urbana, recomposição de pavimento, recape asfáltico, faixa elevada, lombadas, calçada central com plantio de árvores, grama e bicicletários, ciclofaixa, rampas de acessibilidade e sinalização horizontal e vertical. O prazo de execução é de 390 dias, contados a partir da assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço. A gestão da obra deverá ficar sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

Os investimentos beneficiam não só a cidade, mas toda a região, uma vez que o fluxo entre as cidades é muito intenso.O comércio local será o mais beneficiado e o segmento imobiliário valorizado.

Leia também: https://npdiario.com.br/economia/confirmados-r-125-milhoes-de-investimentos-em-santo-antonio/