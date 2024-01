CONFRONTO mata menor infrator em Ribeirão do Pinhal

Ele iria completar 18 anos em setembro

As Polícias Civil e Militar de Ribeirão do Pinhal, com apoio de uma equipe da ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel) , cumpriram na manhã desta segunda-feira (29) mandados de busca e apreensão e prisão expedidos.

Na ocasião, foi encarcerado um homem em flagrante.

Dois adolescentes seriam apreendidos entre outros pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Só que a dupla tentou fugir pelos fundos da residência, efetuando disparos contra a equipe policial a qual, prontamente, reagiu a ofensiva.

Um deles foi a óbito no local e outro, encaminhado para atendimento médico na cidade de Londrina. O terceiro foi encaminhado para Delegacia para realização dos procedimentos cabíveis.

O que faleceu tinha 17 anos e, segundo fontes policiais, envolvimento em latrocínio e tentativa de homicídio.

Além dos entorpecentes, foram apreendidas as duas armas que estavam em posse dos criminosos.