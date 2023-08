Hoje tem etapa do Sportbay Velocross

Melhores equipes do Paraná são presenças confirmadas

A cidade de Contenda, situada na região metropolitana de Curitiba, recebe a disputa da quarta etapa do Sportbay Campeonato Paranaense de Velocross 2023. As melhores equipes do estado já confirmaram presença, entre elas, a Pro Tork Racing Team.

Seus pilotos estão bem posicionados na classificação, com destaque para: Matheus Zerbatto – ponteiro na VX1; Alex Júnior – líder na 250cc Pró; Paulo Stedile – primeiro na VX4 Especial; Jocimar Ferreira – segundo na VX3 Nacional; Anilton Ximenez – quinto na VX3 Especial; e Alencar Krefta – terceiro na VX45 Especial e quarto na VX50.

A programação no Centro de Treinamento Tabatinga, no domingo, é retomada com warm up. Quem não puder prestigiar, pode acompanhar e torcer vendo a transmissão ao vivo através do canal da Sportbay no Youtube.

Pro Tork oferece inscrição subsidiada

Segue valendo a inscrição subsidiada pela Pro Tork para os participantes que utilizarem determinados equipamentos da marca. Mas ela só é válida para os filiados no estado. Para conferir os detalhes, acesse o site: www.fprm.com.br.

Transmissão: youtube.com/sportbaytv